Giovanni Di Lorenzo è il simbolo di questo Napoli e adesso si prepara a legarsi a vita al club partenopeo. A Dimaro infatti è salito il suo procuratore per parlare con la società e stabilire le basi per l'accordo definitivo. Sarà un rinnovo fino al 2028, molto importante per il giocatore e per la società. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a breve può arrivare la firma nero su bianco. Probabilmente già nel ritiro di Castel di Sangro.