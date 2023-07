Il capitano che ha alzato al cielo la coppa dello Scudetto, 33 anni dopo l'ultima volta. Il legame tra Giovanni Di Lorenzo e il Napoli è uno di quelli destinati a durare per sempre. Anche per questo motivo, il club e l'agente del difensore azzurro sono al lavoro da mesi per il rinnovo del contratto del classe '93. Intesa ormai vicina, con ancora qualche ultimo dettaglio da sistemare sulla durata del nuovo accordo.