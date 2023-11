Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, viene intervistato da Sky dopo il pareggio con l'Union Berlino, gara valida per quarta giornata della fase a gironi di Champions League: "Dovevamo gestire meglio il vantaggio, abbiamo battuto questo angolo velocemente e non eravamo in posizione. Non si può prendere quella ripartenza. E' stato un episodio e queste partite si decidono con gli episodi".



"E' un pareggio che non ci sta, ci dispiace per i nostri tifosi perché anche oggi in casa non siamo riusciti a portare a casa la vittoria, ma ora faremo di tutto nelle ultime due gare di Champions per portare a casa la qualificazione", aggiunge il terzino destro dei partenopei.