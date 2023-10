“E' stata una gara difficile su un campo difficile, una buona prestazione da parte di tutti. Una vittoria fondamentale per noi". Così il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, a Sky Sport dopo la vittoria di misura sul campo dell'Union Berlino. "Non prendere gol fa piacere a tutti, è stata una vittoria voluta, da grande squadra, bene così. Adesso avremo il ritorno in casa, quella partita dirà tanto sulla qualificazione. Lo scorso anno nessuno si aspettava il nostro exploit, quest'anno le squadre ci conoscono di più e non è facile, poi in Europa venire qui dinanzi a questo pubblico non era facile, ma siamo scesi in campo col giusto atteggiamento e questa è una cosa da cui non dobbiamo prescindere".