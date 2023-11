Il capitano del, ha parlato in conferenza stampa dal Santiago Bernabeu alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid. Le sue parole:- "Sicuramente le sensazioni sono positive, sarà un test anche per noi per capire a che livello siamo. Anche se abbiamo avuti pochi giorni per lavorare, siamo pronti. Hanno tantissimi giocatori infortunati ma una rosa fortissima, non cambierei nessuno dei compagni per un giocatore del Real Madrid".- "La licenza di sovrappormi l'ho avuta sempre, da inizio anno con Garcia. È una caratteristica che ho sempre cercato di proporre da inizio anno".- "Hanno grandissimi campioni. Scenderà in campo la formazione forte nonostante gli infortunati. Bellingham, Rodrygo, non so chi giocherà. Sarà un lavoro non solo mio ma di tutta la squadra, con i miei compagni".- "Bellingham è un grandissimo campione. Sorprende l'impatto che ha avuto in una squadra come il Real Madrid. È molto giovane ma dimostra già esperienza. Dovremo fare molta attenzione a lui e agli altri campioni del Real Madrid".- "Per me è la prima volta al Bernabeu. Affronteremo una grandissima squadra in Champions. Facciamo questo lavoro per affrontare questo tipo di partite. In campo dovremo mettere da parte le emozioni concentrandoci. Sarà bello ma dovremo concentrarci sulla partita senza pensare all'atmosfera. Arrivare a giocare questo tipo di partite dopo il percorso che ho fatto io è molto bello".- "La partita dell'andata è stato determinato da qualche errore nostro, come il mio sul gol di Vinicius. Domani sarà tutt'altra partita e dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci lasceranno".