Giovanni Di Lorenzo pronto all'esordio con la maglia della Nazionale nel match con il Liechtenstein, così come scrive Il Mattino: "Mancini accarezza l’idea del record di 9 vittorie di fila che appartiene al ct Pozzo con l’Italia del 1934, e dei tre calciatori indicati proprio Di Lorenzo dovrebbe giocare già domani sera. Sarebbe l’esordio in Nazionale maggiore 777 giorni dopo l’ultima gara in C col Matera. E dopo le 6 gare disputate in passato con l’azzurro dell’Under 20 e dell’Under 21. Intanto ha già coronato il sogno di incontrare Papa Francesco"