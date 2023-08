Gran partita di, due assist per lui oggi nella vittoria per 3-1 contro il Frosinone. Il capitano delha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita:- "Mi trovo bene con Politano, riusciamo a interscambiarci la posizione. È un gran calciatore e sono contento che si sia già sbloccato, aveva bisogno di questo gol".- "Entriamo in campo da campioni e lo sappiamo. Ogni squadra ci vuole battere e dovremo fare di più dell'anno scorso per vincere. Non siamo partiti benissimo oggi ma abbiamo reagito da squadra vera. Possiamo giocare meglio ma sono tre punti importanti, una bella vittoria".- "Spalletti è andato via ma siamo ripartiti con un altro allenatore e dobbiamo essere bravi ad azzerare tutto e mettere da parte quanto fatto. Riconfermarsi è ancora più difficile. Siamo un gruppo serio che lavora bene, ce la metteremo tutta per fare bene".- "Cerchiamo di occupare gli spazi, andare verso il centro era un movimento che facevamo l'anno scorso. Cerchiamo di dare continuità. Poi Osimhen è bravissimo, ha questa falcata lunga".- "Spalletti e Garcia sono allenatori forti. Qualcosa a livello di idee lo dobbiamo cambiare perché le squadre ci aspettano e conoscono la nostra qualità migliore. Il mister è preparato, noi stiamo lavorando bene e sappiamo che dovremo aiutarci a vicenda in quest'annata che sarà difficile per molti fattori".- "L'errore da non commettere è quello di provare cose nuove e non crederci solo perché diverse dall'anno scorso. Il mister ha esperienza e stiamo lavorando benissimo. proviamo cose nuove perché dobbiamo trovare nuove idee, nuovi movimenti e ci stiamo mettendo a disposizione".