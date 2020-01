Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, parla all'intervallo del match contro il Perugia, ottavo di finale di Coppa Italia. Queste le parole dell'ex Empoli a Rai Sport: "Abbiamo fatto bene ma non dobbiamo fermarci, bisogna continuare così, continuare a giocare perché partite facili non ci sono. Manca il secondo tempo e bisogna far bene. Rigore per il Perugia? Dal campo sembrava non ci fosse, ma se l'arbitro ha deciso così va bene. Ospina ha fatto una gran parata, siamo contenti, ora vogliamo affrontare il secondo tempo nel migliore dei modi".