Napoli, Di Lorenzo: 'Sbagliato parlare di Inter favorita. Dispiace non avere i tifosi...'

Giovanni Annunziata

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa italiana contro l'Inter:



I TIFOSI - "Dobbiamo concentrarci su quello che succede dentro al campo e non fuori. Dispiace non avere tanti tifosi del Napoli perché la partita viene giocata qui ma sicuramente ci seguiranno da Napoli e faranno il tifo per noi. In campo faremo di tutto per vincere questo trofeo importante per tutti, per noi, per la società e i tifosi".



LA FINALE - "È un trofeo importante, siamo qui a giocarcelo per quanto fatto nella scorsa stagione. Però riuscire a conquistarlo, a vincerlo potrebbe darci coraggio e autostima per la seconda parte di stagione. La squadra è concentrata per domani e metterà in campo tutte le forze per vincere il trofeo".



MODULO - "3-5-2? Al di là del modulo l'importante è come uno lo interpreta. Sulla carta può essere visto più difensivo, poi in campo portiamo anche tanti giocatori in fase offensiva".



L'INTER - "L'Inter è una grandissima squadra con una coppia d'attacco che sta facendo veramente bene. Dovremo essere bravi in difesa, ma l'aspetto difensivo coinvolge tutta la squadra. Dovremo essere bravi in fase passiva e una volta recuperato il pallone mettere in campo le qualità perché siamo una squadra forte e sono sicuro faremo una grande partita anche noi".



FAVORITA - "Inter favorita? In una finale di una competizione è sbagliato parlare di favoriti. Qui ci sono due grandissime squadre che sono qui per quanto fatto la scorsa stagione e si azzerano tutti i valori del campionato. L'Inter sta facendo benissimo, ha grandissimi giocatori, sono in fiducia. Abbiamo visto la partita contro la Lazio. Ma ci faremo trovare pronti e daremo il massimo per portare a casa questo trofeo".



OSIMHEN E ANGUISSA - "Osimhen e Anguissa? Abbiamo la chat di gruppo, li abbiamo sentiti e fanno il tifo per noi per la finale. Giocheremo anche per loro perché non saranno con noi".



NUOVI ACQUISTI - "Cercheremo subito di far ambientare i nuovi acquisti. Stiamo cercando di parlare il più possibile con loro per farli ambientare. Un calciatore quando sente la fiducia del gruppo in cui gioca riesce ad esprimersi al meglio. Da parte mia e dei miei compagni c'è tutta la voglia di farli inserire".