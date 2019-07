Davide Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo l'amichevole contro la Cremonese: "Non è importante il mio ruolo, la cosa fondamentale è l'atteggiamento e dare sempre il massimo. E' un orgoglio lavorare con un allenatore come Ancelotti, uno che ha vinto tutto. Ora voglio ripagare la fiducia del club, sarà il campo a dire se sono pronto per una grande squadra". Sul gruppo: "Si sta formando, c'è una bella alchimia e questo aiuta anche in campo. La Nazionale? E'un obiettivo. In una big si hanno più attenzioni anche perché si giocano competizioni internazionali".