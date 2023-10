Il Napoli non riesce proprio a cambiare marcia e perde ancora in casa contro la Fiorentina. A preoccupare sono anche i gesti di grande insofferenza da parte di alcuni giocatori, l’ultimo è stato Politano al momento della sostituzione contro Garcia. Ecco il commento a DAZN di capitan Di Lorenzo: "Sicuramente dobbiamo evitare certi tipi di atteggiamento, poi in questo momento sicuramente fanno più clamore perché non arrivano i risultati. Bisogna avere rispetto per l'allenatore e per chi entra, ma sono cose che sistemeremo nello spogliatoio tra noi. Sul momento una reazione ci può stare, in questo momento ne stanno succedendo troppe e non va bene".