Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha analizzato la vittoria contro il Braga in Champions League: "Siamo contenti della qualificazione, abbiamo lottato e meritando di passare un girone non facile - ha detto il difensore a Sky Sport - Siamo contenti e va bene così, obiettivo raggiunto. Il cleen sheet è positivo, Meret ha fatto grandissime parate; non subire gol è importante per tutta la squadra. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti, ma stiamo facendo buone partite e questo ci lascia ben sperare per le prossime gare. Continueremo a lottare per questa maglia e per questi tifosi, che anche oggi ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine".