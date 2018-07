Aurelio De Laurentiis dice che non è interessato, anche se secondo i media francesi (il sito foot01.com, in particolare) le dichiarazioni del presidente del Napoli sono solo un pretesto per far abbassare il prezzo di Angel Di Maria. Del resto El Fideo è in scadenza con il PSG a fine stagione (e quindi, a quel punto potrebbe andare via a parametro zero) e soprattutto l’esterno argentino è un giocatore graditissimo al nuovo tecnico Carlo Ancelotti che lo ha già allenato a Madrid. Considerazioni, queste ultime, che hanno peso specifico elevato nelle valutazioni dei bookmaker. In particolare sul tabellone Sisal Matchpoint Angel Di Maria resta l’acquisto più probabile nella campagna estiva del Napoli: nella scommessa sul prossimo arrivo in azzurro, riferisce Agipronews, l’argentino è dato a 2,50, come prima opzione. Suggestiva (e ben considerata) anche la pista che porta al ritorno di Edinson Cavani a Napoli, idea data a 2,55. I quotisti spingono parecchio sull’asse Parigi-Napoli reputando molto probabile (anche dopo il salto delle trattative per Sabaly) l’arrivo di Thomas Meunier, dato a 3,50.