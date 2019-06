Come riferito dal Corriere dello Sport, l'acquisto di Jordan Veretout non è più legato alla cessione di Allan, Il Napoli, però, ha bisogno di sfoltire la rosa: Amadou Diawara non rinnoverà il suo contratto (scadenza 2021) con il club azzurro. Sarà ceduto in questa sessione di mercato estiva, su di lui insiste l'Herta Berlino, ma piace anche a molte squadre di Premier League. Il suo addio libererebbe lo slot per Veretout della Fiorentina.