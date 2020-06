Il Napoli abbonda in quando a terzini. Ce ne sono già tre per la fascia destra, quali Di Lorenzo, Hysaj e Malcuit. Sull'out mancino, invece, la situazione è più delicata, con Mario Rui unico costantemente presente, dato che Ghoulam non garantisce stabilità fisica e la giusta continuità.



HYSAJ - Tre di questi giocatori sono gestiti dallo stesso procuratore, ovvero Mario Giuffredi. Al momento Mario Rui e Di Lorenzo sono i titolari nello scacchiere di Rino Gattuso. C'è anche Elseid Hysaj, che sembrava in uscita. Ma qualcosa è cambiato, probabilmente la maggior fiducia che gli sta dando lo stesso allenatore (ha puntato su di lui in tutte e tre le partite post lockdown). Proprio l'agente ha infatti parlato di De Laurentiis e Gattuso che vogliono tenerlo e quindi potrebbe esserci un nuovo epilogo sulla vicenda. L'ultima parola spetta all'albanese.



MALCUIT - Con la permanenza di Hysaj, Malcuit scivolerebbe al terzo posto nella gerarchia dei terzini destri. In questo modo per lui la cessione sarebbe più vicina. I primi interessamenti iniziano ad arrivare dalla Premier League. Al momento il suo unico pensiero è quello di ritornare in campo con la maglia del Napoli, ma le sirene inglesi iniziano a sentirsi in lontananza.