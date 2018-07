La Sampdoria è a un passo dal ritorno di Obiang. La distanza col West Ham è ridotta a un milione (Ferrero ne ha offerti 9), si può chiudere in poche ore con dei bonus (il giocatore avrà un quinquennale). Per la difesa oltre a Tonelli (c'è anche il Bologna) piace un altro centrale del Napoli: Chiriches. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente Ferrero non ha intenzione di cedere Quagliarella. In uscita Capezzi e Silvestre vicini all'Empoli, a un passo pure da Luperto del Napoli. Inoltre i toscani sono pronti ad accogliere Acquah dal Torino, che contende Krunic a Chievo e Genoa.