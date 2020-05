Secondo Il Mattino: "Un bel po’ di intermediari sono al lavoro in queste settimane. In attacco, andrà via anche Callejon, va capito anche il destino di Lozano: se davvero l’Everton si arrampicasse fino ai 40 milioni, De Laurentiis lo cederebbe immediatamente. Ma c’è un altro Everton nel mirino: ed è un brasiliano che gioca nel Gremio e che Giuntoli segue da tempo. Offerti 17 milioni di euro, ma i brasiliani ne vogliono almeno 28".