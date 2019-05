Non è stata una stagione facile quella vissuta da Lorenzo Insigne. L'inizio sprint, col nuovo ruolo ritagliato per lui da Carlo Ancelotti, aveva fatto pensare che il numero 24 avesse compiuto il definitivo salto di qualità. Nelle prime 11 giornate di Serie A, aveva realizzato ben sette gol, oltre ai tre messi a segno nelle prime quattro partite del girone di Champions League. Poi, da dicembre, il vuoto: pochi gol, qualche infortunio e tanto nervosismo.



QUESTIONE ANCELOTTI - Gli episodi di insofferenza hanno costellato la seconda parte di stagione di Insigne. Un malessere verso Ancelotti e verso il pubblico del San Paolo, che - in quanto napoletano e prosecuzione in campo dello spirito azzurro - non gli fa sconti: esaltato al massimo quando fa bene, criticato amaramente quando non riesce a incidere. Una situazione scomoda, per cui è stato necessario un faccia a faccia tra il giocatore, Mino Raiola, Aurelio De Laurentiis e lo stesso Ancelotti.







ZERO OFFERTE - Un incontro che, almeno stando alle parole dei diretti interessati, è servito a riportare il sereno tra le parti. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, questa calma è soltanto apparente: Insigne non è del tutto felice, ma in questo momento è bloccato dalla valutazione che fa di lui De Laurentiis. Il presidente ha fissato a 100 milioni di euro il prezzo del classe '91, una somma che nessun top club è intenzionato a pagare. Insigne non è contento, ma mancano le offerte. Una situazione scomoda da gestire.