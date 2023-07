La vittoria dello scudetto ha portato con sé una ventata d'entusiasmo pazzesca per i tifosi del Napoli. Proprio un anno fa si navigava nell'incertezza, tra le critiche per le partenze eccellenti, adesso invece c'è la soddisfazione, la gioia per il titolo conquistato e la voglia di ripartire tutti insieme. La Val di Sole è stata letteralmente invasa da migliaia di tifosi napoletani che sono al seguito della squadra per il ritiro di Dimaro. Un boom di presenze, non si è mai registrata nella storia un'affluenza del genere durante la preprazione precampionato.