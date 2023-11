Alla vigilia di Napoli-Union Berlino, gara di Champions League che potrebbe regalare agli azzurri un'ipoteca serissima sul passaggio alla fase ad eliminazione diretta del torneo, il difensore dei tedeschiha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.La formazione biancorossa è reduce da una striscia impressionante di sconfitte consecutive. Tra campionato e coppe, infatti, i berlinesi stanno perdendo da ben dodici gare di seguito. Un trend negativo che il 24enne portoghese e i suoi compagni hanno intenzione di invertire anche al cospetto dei campioni d'Italia: “e mettendo in campo tutta la nostra voglia e la nostra qualità. Servirà un risultato positivo per ritrovare fiducia e uscire da questo momento negativo. Abbiamo avuto anche sfortuna in alcune partite, avevamo l’opportunità di segnare e non lo abbiamo fatto.Tra i compagni di reparto dell'ex giocatore del Porto c'è anche una vecchia conoscenza del nostro calcio come Leonardo: “Il rapporto è ottimo, sin dal primo giorno.Tornando alla gara del Maradona, Diogo Leite non crede che l'assenza di Victor Osimhen possa pesare più di tanto nell'economia di gioco dell'undici azzurro: "Il Napoli è un’ottima squadra e ha giocatori di grande talento. Gioca bene, muove velocemente la palla:Fuori il centravanti nigeriano, per Leite e compagni il pericolo pubblico numero 1 sarà, è molto forte nell’uno contro uno, ha dribbling e imprevedibilità, può cambiare la partita con una giocata: è un giocatore di grande livello, per questobisogno fare una grande prova di squadra: solidi dietro e coraggiosi davanti, per puntare alla vittoria".