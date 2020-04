Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Napoli da giorni ha deciso di mettere in cassa integrazione i dipendenti e anche questo segnale non è piaciuto a Dries Mertens, che senza garanzie non ritiene di dover rimanere, anche se resta molto legato all’ambiente. Al momento il belga è arrabbiato anche per questo con il presidente Aurelio De Laurentiis.