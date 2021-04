Quella del Napoli è stata una stagione travagliata, iniziata bene, proseguita con diversi problemi e che sta terminando con una grande crescita collettiva. I rapporti tra Gattuso e De Laurentiis si sono sensibilmente raffreddati verso la fine di gennaio, con la panchina dell'ex Milan che era in forte discussione.



Il futuro sembra scritto, con la separazione dei due a fine stagione. Però ci sarà un appuntamento dopo Napoli-Verona, ultima giornata di campionato. Il finale potrebbe non essere così scontato, De Laurentiis proverà ad accorciare le distanze create con Gattuso in questi mesi qualora dovesse arrivare la qualificazione in Champions League. Il tecnico calabrese lo ascolterà. Lo riporta Il Mattino.