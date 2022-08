La situazione contratti in scadenza in casa Napoli ha influito in particolar modo negli ultimi anni. Tra questi oggi c'è Fabián Ruiz, legato al club azzurro fino a giugno 2022. La situazione è stata bloccata per un po' ma a quanto pare qualcosa sembra muoversi.



Secondo quanto riportato da Il Mattino arrivano segnali di distensione tra Fabián e il Napoli, da ieri si inizia a trattare veramente per il rinnovo. C'è stata un'apertura telefonica da parte degli agenti dello spagnolo e nei prossimi giorni ci potrebbe essere un incontro tra le parti per la riconciliazione. Si lavora sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni con una possibile clausola da 30 milioni. Quindi non alta, in segno di serenità.