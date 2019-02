Arrivano aggiornamenti in casa Napoli, in merito all'infortunio di Mario Rui rimediato sabato al Franchi contro la Fiorentina: secondo Sky Sport il difensore portoghese ha riportato una distrazione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra e starà fuori circa dieci giorni, saltando così le gare contro lo Zurigo in Europa League e il Torino in campionato.