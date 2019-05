La Gazzetta dello Sport rilancia un'indiscrezione sul futuro del Napoli. Secondo il quotidiano, ci sarebbero divergenze tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Carlo Ancelotti sul mercato: i due starebbero studiando profili differenti per migliorare l'attuale rosa partenopea, col tecnico che ha fatto nomi come Kieran Trippier, Hirving Lozano, Augustin Almendra e Rodrigo De Paul. Il rapporto non è in discussione, ma per proseguire insieme e condividere il prolungamento del contratto sarà decisiva la prossima stagione. Se non si vince, sarà difficile - si legge - che l’esperienza napoletana di Ancelotti, nonostante i tre anni di contratto, possa continuare.