Secondo Tuttosport, il Napoli sta valutando varie operazioni in uscita. Diawara e Rog sono quelli che hanno accumulato meno minuti in questa stagione con Carlo Ancelotti, pertanto i primi indiziati a poter lasciare la maglia azzurra. L’entourage di Diawara ha già portato tre proposte al Napoli: due dall’Inghilterra e una di un club di Serie A (la Fiorentina). Ma al momento è arrivato un secco no da parte di Aurelio De Laurentiis, la richiesta è di 40 milioni di euro. L’entourage del calciatore spinge per la cessione a titolo definitivo e anche il club è dello stesso parere. Si parla anche di un possibile addio di Elseid Hysaj, valutato attualmente tra i 35 e i 40 milioni di euro. Direzione Chelsea ovviamente, dove ritroverebbe Maurizio Sarri. L’operazione potrebbe concludersi già a gennaio con l’albanese che resterebbe al Napoli in prestito fino a giugno.

L’idea di Aurelio De Laurentiis è quella di incassare una cifra intorno ai 120 milioni di euro in vista del mercato di giugno per poi effettuare tre grandi investimenti: uno di questi è Tanguay Ndombele, 21enne centrocampista del Lione, con contratto in scadenza nel 2023. Su di lui c’è il pressing anche di PSG, Juventus, Manchester City e Tottenham.