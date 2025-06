Napoli, doccia gelata per Ndoye: Manna accelera per Sancho e Chiesa

Redazione Calciomercato

Il Napoli lavora su più fronti con il chiaro obiettivo di costruire una squadra che possa difendere lo Scudetto senza lasciare nulla in Champions League. Il piano del club è quello di mettere a disposizione di Conte due titolari di alto livello per ruolo e per questo motivo servirà un lavoro davvero eccezionale sul mercato. Manna ha intensificato i contatti con il Bologna per Ndoye e Beukema ma le sensazioni, al momento, sono contrastanti.



LE RICHIESTE DEL BOLOGNA - Il Napoli, dopo aver raggiunto un’intesa sui termini contrattuali sia con Ndoye che con Beukema, si è seduto intorno a un tavolo con Sartori memorizzando quelle che sono le richieste per i due cartellini: 45 milioni di euro più bonus per l’esterno svizzero (richiesto anche dai tedeschi del Borussia Dortmund) e 30 milioni di euro più bonus per il difensore centrale olandese. La richiesta per Ndoye ha spiazzato il Napoli che ora valuta di avanzare solo per Beukema.

ed esistono chances importanti di concludere positivamente l’affare. Nelle prossime ore è previsto un contatto tra i club per impostare la trattativa.