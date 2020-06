Dopo la sosta forzata a causa del Covid-19 il calcio italiano è pronto per tornare. E lo fa col botto, vedendo la doppia semifinale di Coppa Italia. La seconda gara la giocheranno Napoli e Inter allo stadio San Paolo di Fuorigrotta.



Gli uomini di Gattuso sono al lavoro per preparare la sfida e domani si renderanno protagonisti di un allenamento "particolare". Torneranno infatti al San Paolo dopo oltre tre mesi per testare nuovamente il terreno di gioco.



L'allenamento è fissato per le ore 18. Dopodiché i giocatori non faranno ritorno a casa ma andranno in ritiro presso l'Hotel Parker's di Napoli, presso Corso Vittorio Emanuele.