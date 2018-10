Ripresa degli allenamenti in casa Napoli verso la sfida contro il PSG. Questo il report sulle condizioni di Verdi e Insigne: "Verdi è rimasto a riposo in attesa degli esami medici ai quali si sottoporrà domani per l'infortunio muscolare che lo ha costretto a uscire dopo pochi minuti al Friuli. Differenziato per Insigne".