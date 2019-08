Come racconta il Corriere dello Sport, domani nel centro sportivo del Napoli, il ds Cristiano Giuntoli aspetta l'entourage di Fernando Llorente: “C’è da discutere, e ce ne saranno di cose da dirsi, perché ognuno fa il proprio gioco: Llorente ha varie corteggiatrici (intese come società) però volete mettere la possibilità di tuffarsi di nuovo in campo e sentire sempre quel sottofondo musicale che ha potere persuasivo! Ma lo spagnolo è anche al suo ultimo contratto, ci arriva da parametro zero, ha la possibilità di far valere questa libertà guadagnando qualcosa in più: gli sarebbe piaciuto un triennale, a quattro milioni stagionali, condizioni inaccettabili per il Napoli. Si può discutere di annuale con opzione di rinnovo o anche di biennale, a cifra sensibilmente ridimensionata rispetto alle aspettative dell’attaccante”