Il Napoli ha scelto Igor Tudor per il dopo Garcia: il tecnico francese verrà esonerato non appena De Laurentiis avrà in mano l'accordo con il suo sostituto, accordo che verrà esaminato domani in un incontro con l'allenatore ex Verona e Udinese, libero dopo l'esperienza positiva al Marsiglia. Dopo la sconfitta con l'Empoli si è già tenuta una riunione interna propedeutica al confronto con Tudor.



IL CONTRATTO - All'ex difensore della Juve verrà proposto, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, un contratto valido fino alla prossima estate, ma con opzione unilaterale a favore della società campana che estenderebbe l'accordo fino al 2025. Una volta formulata la proposta, la palla passerà al tecnico, e in caso di fumata bianca saranno annunciati esonero di Garcia e accordo con la nuova guida tecnica entro la ripresa degli allenamenti, fissata per mercoledì a Castel Volturno.