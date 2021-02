Ilattraversa un momento complicato della sua stagione. La panchina dinon è solidissima, i risultati stentano ad arrivare e in più si aggiungono gli infortuni e i giocatori positivi al Covid-19. Contro l'Atalanta sarà emergenza in difesa, con Maksimovic e Rrahmani unici due difensori centrali rimasti, dopo la positività di Koulibaly e l'infortunio di Manolas.Ha svolto la riabilitazione presso la clinica Move To Cure ad Anversa, in Belgio. L'infortunio sembrava essere alle spalle quando ad inizio gennaio è rientrato a Napoli per allenarsi con la squadra. Il 17 gennaio è sceso anche in campo contro la Fiorentina per 17 minuti. Ma il vero Mertens non si è rivisto ancora e dopo appena undici giorni dal suo rientro ha dovuto dare nuovamente forfait a causa di una ricaduta.e cosìIl periodo sfortunato è stato anche riempito da un grosso spavento dato che l'aereo di Mertens è atterrato fuori pista al termine del viaggio per tornare in Belgio. Nessuna conseguenza fortunatamente e così ha potuto iniziare un nuovo ciclo di cure.Filtra ottimismo per le sue condizioni, non ci dovrebbero essere ulteriori problemi.il giorno dopo la sfida contro l'Atalanta. Saranno venti giorni importante per gli azzurri e poter contare nuovamente sul belga sarebbe importantissimo. C'è fretta di rivederlo anche se questa volta difficilmente verranno accelerati i tempi. Al Napoli mancano i numeri e l'incisività lì davanti di uno dei suoi giocatori chiave da oramai due mesi. L'ultimo gol di Mertens risale al 3 dicembre, contro l'AZ Alkmaar, ma il rientro sembra essere sempre più vicino.