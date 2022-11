Dopo la partenza sprint, Luciano Spalletti ha deciso di concedere due settimane di relax ai suoi calciatori. La sosta per i Mondiali lo ha permesso, ma adesso è arrivato il momento di riprendere da dove il Napoli si è fermato: primo posto a +8 sul Milan secondo, un gioco travolgente e un coinvolgimento importantissimo di tutta la rosa a disposizione di Spalletti.



Il prossimo impegno sarà quello del 4 gennaio contro l'Inter a San Siro e da domani inizierà il mese di preparazione degli azzurri. Allenamento a Castel Volturno, in attesa dell'ufficializzazione del ritiro in Turchia, che dovrebbe avere inizio l'1 o il 2 dicembre. Lì il Napoli proseguirà il suo percorso di preparazione e scenderà in campo per due amichevoli prima del ritorno in Italia, dove ci sarà un altro match, quello contro il Villarreal al Maradona.