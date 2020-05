Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha dato il via libera per la ripresa degli allenamenti della SSC Napoli. Manca ancora l'ufficialità, ma nei prossimi giorni vedremo Insigne e compagni di nuovo sul terreno di gioco pronti per allenarsi.



C'era grande ottimismo per vedere la squadra già domani in campo, ma a quanto pare così non sarà. A riferirlo è il noto giornalista napoletano, Carlo Alvino. Questo quanto detto da lui sul suo profilo Twitter:



"È inverosimile che il Napoli possa ritrovarsi domani a Castel Volturno. Il centro è e resterà chiuso. Ai calciatori domani verrà effettuato il tampone a casa e solo all'esito dello stesso torneranno ad allenarsi. Probabilmente giovedì o venerdì".