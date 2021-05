Fino all'estate 2019 il Napoli si è sempre ritrovato a Dimaro per preparare il ritiro precampionato. La scorsa stagione, a causa dell'emergenza Covid, le cose sono cambiate ed è subentrata la preparazione a Castel di Sangro.



Quest'anno però si ritorna in Trentino, è già ufficiale che gli azzurri saranno a Dimaro dal 15 al 25 luglio. Però è previsto un doppio ritiro, con il Napoli che andrà anche a Castel di Sangro. Le date sembrano sempre più concrete: la seconda fase in Abruzzo dovrebbe esserci dal 5 al 15 agosto. In entrambi gli appuntamenti allo stadio potranno accedere solo i possessori del "green pass".