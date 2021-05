Un nodo da sciogliere per il Napoli che verrà è quello dei terzini. Appurato l'addio di Hysaj (il cui contratto scadrà tra un mese), va trovato un innesto come vice Di Lorenzo e bisogna valutare la situazione sulla fascia mancina.



A sinistra ci sono Ghoulam e Mario Rui. Da capire cosa ne sarà del loro futuro. Teoricamente sono entrambi in partenza però servirà fare i conti prima con eventuali richieste. Lo riporta oggi Repubblica.