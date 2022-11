L'impatto a Napoli di Khvicha Kvaratskhelia è stato straordinario. 8 gol, 8 assist e 2 rigori conquistati per il georgiano, che però ha vissuto gli ultimi giorni non proprio nel migliore dei modi. Prima il furto d'auto (successivamente ritrovata) la notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 novembre, poi la lombalgia che lo ha costretto a dare forfait nel match di ieri contro l'Atalanta.



Scosso un po' dal furto, ma non tanto da destabilizzarlo. Kvara cambierà casa perché comunque dei ladri sono entrati nella sua abitazione ed è lecito che non si senta più al sicuro lì. La prossima destinazione dovrebbe essere nei pressi di Posillipo, ma nel frattempo il calciatore si è spostato presso l'hotel Britannique, dove alloggia anche Luciano Spalletti. Con lui, stando a quanto riporta CalcioNapoli24, il fisioterapista personale Jose Carlos Molinos Domene, che lo sta aiutando per recuperare e tornare in campo quanto prima.