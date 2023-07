Ieri è arrivata l'ufficialità, Kim Min-jae è un nuovo calciatore del Bayern Monaco. I bavaresi hanno pagato la clausola del sudcoreano e ora il Napoli è a caccia di un nuovo difensore centrale. Del sostituto ne parla oggi il Corriere del Mezzogiorno e sottolinea come la prima scelta oggi si chiami Max Kilman del Wolverhampton. Il Napoli ci proverà ancora per un po' ad abbassare le richieste degli inglesi che chiedono 40 milioni di euro. C'è l'alternativa decisamente più economica: Mavropanos dello Stoccarda, per il quale basterebbero 20 milioni. Sulle tracce di quest'ultimo c'è anche la Juve.