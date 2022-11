Non sono giorni felicissimi per i calciatori del Napoli per quanto accade fuori dal campo. Dopo il furto d'auto di Kvaratskhelia (la cui vettura è stata ritrovata a 30 chilometri di distanza), è toccato anche ad un altro neoacquisto, Kim Min-jae.



Dinamiche differenti perché nel caso del georgiano i ladri sono entrati in casa per sottrarre le chiavi. Per Kim, invece, stando a quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, la Fiat 500 di particolare pregio della moglie era parcheggiata nella strada di Posillipo nei pressi dell'abitazione del calciatore. Al momento nessun elemento per sostenere che i due episodi siano collegati. Sui due furti indaga la polizia.