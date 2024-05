Napoli, dopo Manna ora in arrivo l'allenatore: attesa per Gasperini, quattro nomi per De Laurentiis

Ancora un finale di stagione da giocare, con la speranza di conquistare la nona posizione (in vista di un'eventuale Conference League per il prossimo anno). De Laurentiis, però, inizia a programmare la squadra che sarà, cercando di evitare gli errori commessi lo scorso anno. A partire dalle figure e dalle tempistiche. Per questo motivosalutato ufficialmente ieri dalla Juventus e stessoche ha fatto il suo ingresso al Konami Training Center di Castel Volturno accompagnato dall'amministratore delegato degli azzurri, Andrea Chiavelli. Qualche colloquio con i calciatori, con alcuni addetti ai lavori e l'incontro con Andrea Pastorello, parte dell'entourage di Meret. Poi la questione forse più delicata del momento,

- Più di una chiacchierata De Laurentiis e Manna l'hanno già fatta. I due nei discorsi affrontati hanno discusso della mossa più importante per il futuro,. I nomi sul tavolo sono oramai quelli lì, i quattro che sono venuti fuori già da un po' di tempo. Gradimento del patron azzurro, in primis, ma anche gradimento da parte del nuovo direttore sportivo.Pochi dubbi al momento, la scelta presumibilmente sarà qui in mezzo. Salvo sorprese cinematografiche "alla De Laurentiis".

- Oggi si parte da, attendendo la sua decisione che arriverà dopo la finale di Europa League di questa sera contro il Bayer Leverkusen. Potrebbe dire addio all'Atalanta, ma serve attendere i prossimi giorni, quando si siederà con calma al tavolo con il presidente Percassi. Sperando di parlarne con la loro prima coppa in bacheca.Un piccolo indizio, dunque. E i suoi sostenitori da Napoli per vederlo sulla panchina azzurra questa sera avranno un motivo in più per tifare Atalanta. Se dovesse vincere, a questo punto, sarebbe più facile vedere un suo saluto alla gente di Bergamo.Resta in piedi, come detto, la pista che porta ad Antonio, nonostante non ci siano stati passi in avanti nell'ultimo periodo per quanto riguarda l'accordo. Più