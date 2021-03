La prossima sessione di mercato il Napoli dovrà effettuare qualche operazione in entrata soprattutto per quanto riguarda la difesa. Sono infatti in uscita Hysaj e Maksimovic e inevitabilmente vanno inseriti altri giocatori in quei ruoli.



Gli obiettivi concreti per il reparto difensivo saranno decisi quando arriverà il nuovo allenatore. Il Napoli comunque segue con attenzione il centrale del Feyenoord, Marcos Senesi, e il terzino svedese del Goiningen, Gudmundsson. Lo riporta oggi Il Mattino.