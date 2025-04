Getty Images

Napoli, doppia tegola: infortuni per Anguissa e Buongiorno, cosa si sono fatti

10 minuti fa



Doppia tegola per il Napoli. In pochi minuti si sono infortunati due titolarissimi della squadra di Antonio Conte: prima Anguissa poi Buongiorno. Entrambi sono stati subito sostituiti dal tecnico che ha fatto entrare Billing e Rafa Marin.



Il centrocampista si è fermato per un problema all'addome, uno stop che ha incuriosito anche lo stesso Conte che, più volte, ha chiesto cosa si fosse fatto il camerunense che si teneva la parte sinistra dell'addome.



Solo pochi istanti poi un nuovo stop per Buongiorno che, dopo due gare ai box, tornava titolare proprio contro il suo ex team, il Torino. Per entrambi saranno decisivi i prossimi giorni nei quali verranno sottoposti ai test del caso per capire entità degli infortuni ed eventuali date per il rientro in campo.