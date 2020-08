Manca ancora oltre un mese per la chiusura del calciomercato e Giuntoli è al lavoro per garantire una rosa di tutto rispetto a Gennaro Gattuso. Tra i ruoli sui quali andranno fatte delle valutazioni c'è il centrocampo.



In dubbio a quanto pare sembra esserci Diego Demme. Il centrocampista ex Lipsia non è incedibile. Secondo quanto riportato da Il Mattino ci sarebbe la Fiorentina sul tedesco e nei prossimi giorni potrebbe iniziare a fare sul serio presentando la prima offerta al Napoli. L'asse di mercato Napoli-Firenze può diventare molto caldo perché potrebbe riaprirsi la trattativa per Castrovilli.