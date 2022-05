Il Napoli guarda con insistenza ed interesse in casa Genoa per provare a rinforzare il proprio reparto difensivo in vista della prossima stagione.



Il club partenopeo avrebbe infatti individuato almeno due pedine del Grifone da portare all'ombra del Vesuvio. Si tratta di Salvatore Sirigu e di Leo Ostigard.



Il portiere sardo arriverebbe a parametro zero con il ruolo di vice Ospina; il difensore norvegese invece potrebbe essere acquistato qualora i rossoblù decidessero a loro volta di riscattarlo dal Brighton.



Attenzione poi anche ad un terzo elemento dei liguri da tempo nel taccuino di Giuntoli e soci. Come tutti i maggiori club italiani anche il Napoli osserva infatti con estrema attenzione la situazione di Andrea Cambiaso, una delle poche note liete della stagione rossoblù.