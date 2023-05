Ci sono buoni rapporti tra Napoli e Udinese, le due società lavorano spesso in termini di mercato e nella prossima finestra estiva potrebbe essere approfondito qualche discorso in più. Come racconta Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, ci sarebbe una trattativa in corso non solo per il già noto Samardzic, ma anche per un nome a sorpresa: il Napoli starebbe chiudendo per Bijol.