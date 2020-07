Dalla Francia arriva un nuovo indizio sul possibile doppio acquisto da parte del Napoli di Gabriel Magalhaes e di Victor Osimhen, entrambi in forza al Lille. Secondo L'Equipe, il club francese avrebbe già comunicato al DNCG, l'organizzazione responsabile per il controllo dei club francese, la cessione dei due calciatori per 105 milioni di euro complessivi.