Dopo il triangolare del 28 agosto tredici giocatori del Napoli hanno lasciato il ritiro a Castel di Sangro per unirsi alle rispettive Nazionali. Meret, Insigne e Di Lorenzo sono stati convocati da Roberto Mancini con l'Italia. Ma i primi due oggi sono stati costretti a fermarsi per infortunio. Ecco il comunicato della FIGC:



"Il Commissario tecnico Roberto Mancini ha schierato in campo tre squadre che si sono affrontate in un mini torneo. Nel corso della seduta, Meret e Insigne hanno subito entrambi un trauma contusivo (rispettivamente ginocchio sinistro e caviglia sinistra), ma al momento le loro condizioni non destano preoccupazioni".