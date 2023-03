Grande attenzione nel campionato francese per il Napoli. Victor Osimhen è arrivato proprio da lì nell'estate del 2020 e tanti altri calciatori della Ligue 1 sono stati seguiti nel corso di questi anni.



Come accade ancora oggi. In particolar modo Giuntoli ha iniziato a sondare il terreno per Jonathan David ed è andato in Francia per vedere da vicino l'attaccante classe 2000 di proprietà del Lille che lo valuta 40 milioni di euro. C'è un altro calciatore del Lille che piace ed è Tiago Djalo, difensore con un valutazione inferiore rispetto al compagno di squadra. Due profili che piacciono, e non poco. Ne scrive oggi il Corriere dello Sport.