Dopo la sosta è tempo di tornare in campo ad allenarsi per il Napoli. Da monitorare alcune situazioni riguardanti gli infortuni, specialmente per quanto riguarda Kvaratskhelia, Osimhen e Rrahmani, seguendo a distanza anche Kim, che con la sua Corea del Sud ha riportato un problema al polpaccio. Il medico sociale della SSC Napoli, Raffaele Canonico, ha rilasciato un'intervista per il Corriere dello Sport. Ecco quanto detto riguardo le condizioni dei calciatori sopracitati:



"Kim ha giocato la seconda con la Corea del Sud perché poteva. Clinicamente e psicologicamente. Kvaratskhelia è già rientrato in gruppo, la lombalgia è passata. Anche Osimhen ha smaltito un trauma alla zona lombare. Il recupero di Rrahmani procede spedito: puntiamo a riaverlo il 4 gennaio con l'Inter".