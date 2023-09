Ilva alla sosta masticando amaro, dopo la prima sconfitta stagionale contro la Lazio tra le mura del Maradona. Diversi i punti sui quali dovranno rifletteree gli azzurri e tra questi uno in particolare ha preso l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori: il momento di difficoltà di, uno dei simboli della squadra campione d'Italia con Spalletti. Solo pochi mesi fa un campione in grado di spaccare da solo le partite, ora quasi un giocatore 'normale' e dal quale si può provare a prescindere.- Si legge anche così, Kvara che esce con il Napoli in svantaggio per fare spazio a Raspadori. Una mossa aspramente criticata da media e tifosi, che Garcia ha spiegato con le condizioni non brillanti del georgiano: "Ha iniziato benissimo, poi si è spento perdendo dei palloni pericolosi. Sapevamo che non aveva 90 minuti nelle gambe, sono contento perché ha dimostrato quanto può fare la differenza. E' stato sfortunato nella conclusione". Kvara non è al 100%, ma oltre a questo c'è un, diverse da quelle di Spalletti, che deve ancora maturare e su questo lavoreranno giocatore e allenatore. Intanto si allunga il, otto giorni prima la perla contro l'Atalanta è l'ultima realizzata su azione., contro la Fiorentina lo scorso campionato e contro il Sassuolo la scorsa giornata, numeri che stridono con l'ottimo rendimento della stagione passata (12 gol e 13 assist in Serie A, ai quali aggiungere altre 2 reti e 4 passaggi vincenti per i compagni in Champions).- Momento delicato in campo e fiducia da ricostruire, sfruttando la nazionale georgiana per ricaricare le pile fisiche e mentali, ma anche fuori dal rettangolo di gioco restano grane da risolvere., Kvaratskhelia si aspettava un prolungamento con ritocco dell'ingaggio (oggi) come premio per la stagione e per non aver ascoltato le sirene del mercato estero:, questa la richiesta dell'entourage del giocatore che ancora attende l'incontro con, nonostante la presenza al Maradona di, agente di Khvicha. Attesa per i gol e per il rinnovo, uno stallo che non porta benefici: il Napoli ha bisogno di ritrovare il vero Kvaratskhelia, il suo Kvaradona per dare l'assalto al bis scudetto e tornare a sognare anche in Champions League.